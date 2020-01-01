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بعد أن عالجه على نفقته الخاصة.. والد طفل يمني يقدم هذه الهدية لمحمد بن سلمان
الاربعاء, 01 يناير, 2020 10:16:00 مساءً

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بعد أن عالجه على نفقته الخاصة.. والد طفل يمني يقدم هذه الهدية لمحمد بن سلمان
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*يمن برس - متابعات
كتب جابر آل عوفان، والد الطفل اليمني "رواف" قصيدة شعرية، أهداها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك بعد أن أمر بعلاج طفله "رواف" على نفقته الخاصة.

وكتب "آل عوفان" قصيدته، ووضعها على جدار غرفته، بعد طباعتها مكبرة بمساحة متر ونصف في متر، تقديراً منه وشكراً للأمير محمد بن سلمان، والذي كان له الفضل بعد الله في علاج طفله "رواف"، بعد أن أصيب بورم خبيث كاد أن ينهي حياته، بعد تعذر علاجه في اليمن.

وكان ولي العهد السعودي وجه بنقل الطفل رواف إلى السعودية، وتكفُّله بعلاجه بالكامل على نفقته الخاصة؛ بعد نشر قصته في صحيفة سبق السعودية، حيث كان مصاباً بالورم الخبيث منذ ولادته، بعد أن سبَّب له الحبل السري اختناقاً إثر التوائه على رقبته، وأُصيب بسوائل في جسمه وضمور بالدماغ، وتدهورت صحته حتى أُصيب بورم في عينه؛ وهو ما سبَّب له السرطان؛ وفَقَد على إثره عينه اليمنى.

ويتماثل الطفل اليمني "رواف جابر آل عوفان" للشفاء، ويستكمل علاجه في أحد المستشفيات المتخصصة بالسعودية، حيث تم استئصال الورم الخبيث من عينه بالكامل.


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خاص - يمن برس

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