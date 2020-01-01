نقابة تجار صنعاء تعلن نجاح الإضراب وتهدد الحوثيين بالتصعيد

*يمن برس - صنعاء

نفذ التجار في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، إضراباً جزئياً، احتجاجاً على منع قرار البنك المركزي بصنعاء، منع التداول بالطبعة الجديدة من العملة.

و قالت نقابة التجار، في بيان، اليوم، إن الإضراب الجزئي نجح اليوم في العاصمة صنعاء، و عدد من المحافظات، و استمر لأربع ساعات، من صباح اليوم وحتى الظهيرة.

ودعت النقابة، الحوثيين إلى إعادة النظر مجدداً في قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، و تخفيف الأعباء على المواطن.

و كانت نقابة التجار، قد دعت إلى إضراب جزئي في صنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، احتجاجاً على قرار البنك و التعسفات التي يتعرضون لها.و أكد البيان أن هناك برنامج تصعيدي، في حالة عدم النظر إلى مطالب التجار و تسهيل أمورهم و تخفيف الأعباء الجمركية و الضريبية و غيرها من التعسفات و الجبايات.