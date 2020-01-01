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نقابة تجار صنعاء تعلن نجاح الإضراب وتهدد الحوثيين بالتصعيد
الاربعاء, 01 يناير, 2020 10:38:00 مساءً

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نقابة تجار صنعاء تعلن نجاح الإضراب وتهدد الحوثيين بالتصعيد
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*يمن برس - صنعاء

نفذ التجار في العاصمة صنعاء، اليوم الأربعاء، إضراباً جزئياً، احتجاجاً على منع قرار البنك المركزي بصنعاء، منع التداول بالطبعة الجديدة من العملة.

و قالت نقابة التجار، في بيان، اليوم، إن الإضراب الجزئي نجح اليوم في العاصمة صنعاء، و عدد من المحافظات، و استمر لأربع ساعات، من صباح اليوم وحتى الظهيرة.

ودعت النقابة، الحوثيين إلى إعادة النظر مجدداً في قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة، و تخفيف الأعباء على المواطن.

و كانت نقابة التجار، قد دعت إلى إضراب جزئي في صنعاء و المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، احتجاجاً على قرار البنك و التعسفات التي يتعرضون لها.

و أكد البيان أن هناك برنامج تصعيدي، في حالة عدم النظر إلى مطالب التجار و تسهيل أمورهم و تخفيف الأعباء الجمركية و الضريبية و غيرها من التعسفات و الجبايات.


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خاص - يمن برس

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