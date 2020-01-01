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هاني بن بريك يوجه رسالة تهديد مشفرة للرئيس هادي
الاربعاء, 01 يناير, 2020 11:03:00 مساءً

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هاني بن بريك يوجه رسالة تهديد مشفرة للرئيس هادي

*يمن برس - خاص

طالب المجلس الانتقالي الجنوبي، الرئاسة اليمنية بتقديم موقف واضح مما يجري في قرى لقموش بمحافظة شبوة (شرقي اليمن) داعياً إياها للتبرأ مما وصفها بالقوات المجرمة المعتدية على أهالي المنطقة.

 

وقال نائب رئيس المجلس هاني بن بريك في تغريدة على "تويتر" الأربعاء:“إن كان ما يحدث منذ يومين في قرى لقموش بمحافظة شبوة من جرائم صادرة من قوات شرعية تأتمر بأمر الرئيس هادي، على الرئاسة اليمنية أن تخرج ببيان رسمي، يؤكد أن هذا التحرك بأمرها وتتحمل كل العواقب“.

 

وأضاف بن بريك:“وإذا كان ذلك ليس من الرئاسة، فعليها كذلك الخروج ببيان يتبرأ من تلك القوات المجرمة المعتدية“، وفق تعبيره.

 

وأعلن الجيش الوطني اليوم القبض على 10 مطلوبين في محافظة شيوة بعد محاصرتهم في أحد المواقع بمنطقة الفرع بعد تطويق جميع المنافذ لمنطقتي الفرع والعف بمديرية حبان.

 

ونقل المركز الإعلامي للتوجيه المعنوي للقوات المسلحة بشبوة عن مصدر أمني قوله "إن المواطنين رحبوا بقوات الجيش والأمن وقدموا لها التسهيلات لإنجاح مهمتها الأمنية وهذا ليس بغريب على أبناء قبائل لقموش وقبائل شبوة الذين يبحثون عن الأمن والأمان".

 

وأكد المصدر أن القوات الأمنية تحاصر مجموعة من المطلوبين للأجهزة الأمنية على جرائم ارتكبوها خلال الفترة الماضية مشيراً إلى أن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقق أهدافها وهي القبض على المجاميع التخريبية.. وفق البيان.

 




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خاص - يمن برس

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