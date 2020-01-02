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نصائح غذائية لا بد منها في 2020.. إتبعوها!

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*يمن برس - متابعة خاصة



تعد إجراءات الوقاية من الأمراض المزمنة ليست سهلة التحقيق، إذ أنّها تتألف من مجموعة من العادات الصحية التي يمكنك وضعها على قائمة قرارات العام الجديد، تعرّفوا في ما يلي على أهم النصائح التي يمكنك اتباعها لتجني فوائد صحية كبيرة:



* تناول 40 نوعاً من الأطعمة المختلفة (تتضمن الأعشاب والتوابل) كل أسبوع لتحقيق التنوع الغذائي.



* قلّل من تناول السكر والملح، ولو بدرجة بسيطة، لتحمي نفسك من السكري وارتفاع الضغط.



* تناول المزيد من السوائل الخالية من الكافيين. يحتاج الجسم 1.5 لتر من الماء كحد أدنى كل يوم.



* اتبع الإجراءات التي تحمي القلب، مثل: الإقلاع عن التدخين، والمشي والحركة البدنية 30 دقيقة يومياً، وتقليل أكل الدهون.



* راقب كمية الطعام التي تأكلها، واحرص على ألا تبالغ في ملء صحنك بالطعام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعد إجراءات الوقاية من الأمراض المزمنة ليست سهلة التحقيق، إذ أنّها تتألف من مجموعة من العادات الصحية التي يمكنك وضعها على قائمة قرارات العام الجديد، تعرّفوا في ما يلي على أهم النصائح التي يمكنك اتباعها لتجني فوائد صحية كبيرة:* تناول 40 نوعاً من الأطعمة المختلفة (تتضمن الأعشاب والتوابل) كل أسبوع لتحقيق التنوع الغذائي.* قلّل من تناول السكر والملح، ولو بدرجة بسيطة، لتحمي نفسك من السكري وارتفاع الضغط.* تناول المزيد من السوائل الخالية من الكافيين. يحتاج الجسم 1.5 لتر من الماء كحد أدنى كل يوم.* اتبع الإجراءات التي تحمي القلب، مثل: الإقلاع عن التدخين، والمشي والحركة البدنية 30 دقيقة يومياً، وتقليل أكل الدهون.* راقب كمية الطعام التي تأكلها، واحرص على ألا تبالغ في ملء صحنك بالطعام.







نصائح طبية 2020 صحة



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