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وفاة ناشطة حقوقية يمنية في حادث مروري بالقاهرة
الخميس, 02 يناير, 2020 12:47:00 مساءً

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وفاة ناشطة حقوقية يمنية في حادث مروري بالقاهرة
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*يمن برس - متابعة خاصة
فجع الوسط الحقوقي بوفاة‏ الناشطة اليمنية سامية الحداد، مساء أمس، إثر حادث مروري مؤسف في العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول أقرباء وأصدقاء مقربون من الفقيدة الخبر، مؤكدين أن الناشطة سامية الحداد تعرضت لحادث مروري في  القاهرة تسبب بوفاتها.

 وغادرت الناشطة في الثورة الشبابية الشعبية سامية الحداد اليمن مثلها مثل الكثير ممن استشعروا غياب الدولة وحضور المليشيا وتعرضوا للمضايقات عقب انقلاب الحوثيين على نظام الحكم. 

يذكر أن الراحلة كانت قد كتبت منشور في 16 ديسمبر 2019 تستفسر فيه عن موضوع التبرع بالأعضاء، إذا أصيب الإنسان بحادث أو مات سريريًا.


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خاص - يمن برس

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