ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ"مرض السرطان" إلى 8 ألف حالة في تعز

*يمن برس -تعز
قال مدير المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في تعز مختار أحمد سعيد إن عدد المصابين بمرض السرطان في المحافظة ارتفع إلى 8 آلاف حالة منها 718 حالة جديدة خلال العام الماضي بزيادة بلغت 100 حالة عن العام 2018.
وأوضح سعيد أن المركز يستقبل 120 إلى 150 حالة يومياً.
وأوضح إن قسم المختبر يقدم خدماته المجانية لما يقرب من 150 حالة ويستقبل قسم الاعطاء الكيماوي حوالي 50 حالة يومياً، فيما يمتلئ قسم الرقود بطاقته الاستيعابية التي تبلغ 20 سريراً.
وناشد سعيد المنظمات المحلية والدولية لدعم المركز وتخفيف معاناة المرضى والمساعدة في ترميم المبنى الرئيسي للمركز والذي تعرض للتدمير جراء قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية لمدينة تعز.
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