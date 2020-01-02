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تعيين رئيس مجلس التعاون الخليجي "عبد اللطيف الزياني" وزيرا لخارجية البحرين

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*يمن برس -متابعة خاصة

ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، أن ملك البلاد عين عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا لخارجية البحرين.



جاء ذلك القرار، الذي كشف عنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، بحسب الوكالة، مع انتهاء فترة عمل عبداللطيف الزياني كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.



وأبلغ ولي عهد البحرين القرار للزياني على هامش اجتماع ضمهما، اليوم، نقل خلاله رغبة ملك البلاد بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأشاد ولي عهد البحرين بدور الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، وأثنى على ما حققه الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ذكرت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، أن ملك البلاد عين عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزيرا لخارجية البحرين.جاء ذلك القرار، الذي كشف عنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، بحسب الوكالة، مع انتهاء فترة عمل عبداللطيف الزياني كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.وأبلغ ولي عهد البحرين القرار للزياني على هامش اجتماع ضمهما، اليوم، نقل خلاله رغبة ملك البلاد بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشاد ولي عهد البحرين بدور الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، وأثنى على ما حققه الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.







الزياني التعاون الخليجي البحرين



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