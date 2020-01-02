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"كاتب سعودي" يبشر اليمنيين بحدث طال انتظاره ويتحدث عن انفراجة لليمن في العام الجديد
الخميس, 02 يناير, 2020 07:59:00 مساءً

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الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد
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الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد

*يمن برس -متابعة خاصة
قال الكاتب السعودي، عبد الرحمن الراشد، إن المتمردين في اليمن، في أسوأ وضع عسكري منذ بداية الحرب.

وأضاف أن معظم أخبارهم الرسمية تبكي من نقص المدد، وتتهم التحالف بأنه استولى في عرض البحر على وارداتهم من البنزين والقمح.

وتابع، في مقال له: ولهذا، قد نشهد انفراجة في اليمن خلال الأشهر المقبلة، حيث يقبل الخصوم بحل يمنحهم الحد الأدنى من مطالبهم.

وذكر أن الأفضل في العام الجديد موعودة به دول اليمن وسوريا وليبيا، "حيث إننا من هذه المناطق المنهارة نلتقط إشارات سلام محتمل.


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خاص - يمن برس

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