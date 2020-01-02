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انهيار مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في هذه اللحظات
الخميس, 02 يناير, 2020 09:40:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
عاودت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الخميس.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 583 ريال
بيع: 585 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.6 ريال
شراء: 154 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 620 ريال
بيع: 625 ريال
الريال السعودي
شراء: 163 ريال
بيع: 163.5 ريال
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