 الصفحة الرئيسية / مال وأعمال / انهيار مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في هذه اللحظات
انهيار مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في هذه اللحظات
الخميس, 02 يناير, 2020 09:40:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
انهيار مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في هذه اللحظات
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص




عاودت أسعار صرف الريال اليمني انخفاضها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الخميس.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:


صنعاء
الدولار الأمريكي

شراء: 583 ريال
بيع: 585 ريال

الريال السعودي

شراء: 153.6 ريال
شراء: 154 ريال

 
عدن:
الدولار الأمريكي

شراء: 620 ريال
بيع: 625 ريال

الريال السعودي

شراء: 163  ريال
بيع: 163.5 ريال


 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
363
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©