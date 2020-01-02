البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

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*يمن برس - متابعات

أعلن البرلمان التركي، اليوم الخميس، موافقته على إرسال قوات تركية إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتً.

وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد قال أمس الأربعاء، أن بلاده قد تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا، ولكن إذا أوقفت قوات خليفة حفتر هجومها على الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وانسحبت.

وكان مقرراً مناقشة البرلمان التركي لمشروع قانون يفوض بنشر قوات تركية في ليبيا ويطرح للتصويت الخميس المقبل، بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج.

وأكد أوقطاي في حوار مع وكالة "أنباء الأناضول" أنه "بعد إقرار البرلمان مشروع القانون، ربما يحدث أن نرى شيئاً مختلفاً، موقفاً مختلفاً ويقولون حسناً سننسحب ونوقف الهجوم، وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟"

وتأمل أنقرة، وفقاً لأوقطاي، أن "يبعث مشروع القانون التركي برسالة ردع للأطراف المتحاربة".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد ذكر تقرير للأمم المتحدة أن " تركيا أرسلت بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني على الرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة وتقول إنها ستواصل دعمها".