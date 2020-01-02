تحطم طائرة سودانية ومقتل مسؤولين رفيعي المستوى كانوا على متنها

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*يمن برس - متابعات

أعلنت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الخميس، عن تحطم طائرة عسكرية سودانية بالقرب من إقليم دارفور غربي البلاد، ومقتل مسؤولين محليين كانوا على متنها.

تحطم الطائرة السودانية جاء بالتزامن مع زيارة يقوم بها رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى المنطقة المضطربة.

ونقلت قناة"RT" عن المتحدث باسم الجيش السوداني قوله، إن" طائرة عسكرية سودانية من طراز "أنتووف 12" سقطت لدى مغادرتها مطار مدينة الجنينة في إقليم دارفور".

والطائرة من طراز أنتونوف سقطت في الجنينة عاصمة ولاية غربي دارفور، بعد إقلاعها من مطار صبيرة القريب من المدينة، حسب المصادر التي أفادت بأن ثلاثة قضاة وموظف برنامج الغذاء العالمي كانوا على متنها، بالإضافة إلى طاقمها.

وتشهد الجنينة منذ أيام اضطرابات أمنية واسعة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتشريد كثير من المدنيين.