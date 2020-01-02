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دولة خليجية تعد أبناء الرئيس السابق صالح بإعادتهم للحكم
الخميس, 02 يناير, 2020 11:11:00 مساءً

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دولة خليجية تعد أبناء الرئيس السابق صالح بإعادتهم للحكم
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*يمن برس - متابعات خاصة
كشف رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام  في الحديدة، وعضو مجلس الشورى، عصام شريم، أن دولة الإمارات قدمت وعوداً لعائلة الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بإعادتهم إلى الحكم في اليمن.
 
وأضاف شريم في لقاء مع برنامج بلا حدود، على قناة الجزيرة أن علاقة الإمارات بعائلة صالح قديمة، وأن خطوط التواصل مع "طارق صالح" كانت منذ الانقلاب على الشرعية في صنعاء في سبتمبر 2014م.
 
وأكد شريم أن "طارق صالح يقاتل الحوثيين كثأر شخصي وليس كثورة"، متسائلاً : لماذا لم ينتفض ضد الحوثيين حينما أسقطوا الدولة وأسقطوا العاصمة صنعاء.
 

ويقيم نجل صالح الأكبر أحمد مع عائلته في مدينة دبي، ويخضع لقوانين البند السابع الخاص باليمن منذ أحداث 2011.

 

وكثف أحمد علي حضوره السياسي مؤخرا في المشهد السياسي خصوصاً بعد مقتل والده على يد الحوثيين في ديسمبر 2017، فيما يعتقد أنه تمهيداً لعودة سياسية له إلى اليمن. 


 


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خاص - يمن برس

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