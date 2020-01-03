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خامنئي يخرج عن صمته ويهدد بانتقام عنيف لمقتل سليماني
الجمعة, 03 يناير, 2020 08:35:00 صباحاً
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*يمن برس - متابعة خاصة
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في هجوم صاروخي أميركي استهدفه هو ومجموعة من مرافقيه خارج مطار بغداد.
وتوعد خامنئي، حسب ماجاء في قناة "العربية" بانتقام عنيف قائلاً: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف"، بحسب تعبيره.
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