 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / تصعيد عسكري للانتقالي يهدد بنسف اتفاق الرياض
تصعيد عسكري للانتقالي يهدد بنسف اتفاق الرياض
الجمعة, 03 يناير, 2020 09:35:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تصعيد عسكري للانتقالي يهدد بنسف اتفاق الرياض
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - أبين


 
عززت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من تواجدها العسكري في عدد من مديريات وبلدات محافظة أبين (جنوبي اليمن)، وسط مخاوف من انفجار الوضع عسكرياً.
 
وقالت مصادر ميدانية إن الانتقالي عزز وجود قواته في "يرامس" و"خنفر" ومنطقة "حسان" و"شقرة" و"لودر"، ونصب مواقع مدفعية لاستهداف قوات الجيش الوطني في شقرة.
 
 
وكانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد صعدت خلال الفترة الماضية من هجماتها ضد قوات الجيش في محافظتي شبوة وأبين، عبر الكمائن والهجمات المباغتة في مساعٍ لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتفجير الأوضاع عسكرياً.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
380
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©