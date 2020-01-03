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تصعيد عسكري للانتقالي يهدد بنسف اتفاق الرياض

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*يمن برس - أبين







عززت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من تواجدها العسكري في عدد من مديريات وبلدات محافظة أبين (جنوبي اليمن)، وسط مخاوف من انفجار الوضع عسكرياً.



وقالت مصادر ميدانية إن الانتقالي عزز وجود قواته في "يرامس" و"خنفر" ومنطقة "حسان" و"شقرة" و"لودر"، ونصب مواقع مدفعية لاستهداف قوات الجيش الوطني في شقرة.





وكانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد صعدت خلال الفترة الماضية من هجماتها ضد قوات الجيش في محافظتي شبوة وأبين، عبر الكمائن والهجمات المباغتة في مساعٍ لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتفجير الأوضاع عسكرياً.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عززت قوات الحزام الأمني الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من تواجدها العسكري في عدد من مديريات وبلدات محافظة أبين (جنوبي اليمن)، وسط مخاوف من انفجار الوضع عسكرياً.وقالت مصادر ميدانية إن الانتقالي عزز وجود قواته في "يرامس" و"خنفر" ومنطقة "حسان" و"شقرة" و"لودر"، ونصب مواقع مدفعية لاستهداف قوات الجيش الوطني في شقرة.وكانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد صعدت خلال الفترة الماضية من هجماتها ضد قوات الجيش في محافظتي شبوة وأبين، عبر الكمائن والهجمات المباغتة في مساعٍ لعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض وتفجير الأوضاع عسكرياً.







أبين الانتقالي تصعيد



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