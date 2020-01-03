مقتل امرأة وإصابة أربعة آخرين في عملية طعن بفرنسا

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*يمن برس - متابعات

لقيت امرأة حتفها وأصيب آخرون في عملية طعن اليوم الجمعة في مدينة فيلجوف القريبة من العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن شرطة باريس مقتل منفذ العملية بعد أن أطلق رجال الأمن النار عليه وسط حديقة عامة.

وذكرت بأن المرأة البالغة من العمر خمسون عاما، لقيت مصرعها في العملية، فيما أصيب أربعة أشخاص على الأقل بواسطة سكين، وحالة أحدهم حرجة.

وشهدت فرنسا خلال السنوات الأخيرة العديد من الهجمات المشابهة سقط خلالها ضحايا كثيرون، آخرها العملية التي حدثت في مقر شرطة بالعاصمة باريس أكتوبر الماضي.