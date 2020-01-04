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كيف سيبدو هاتف آيفون 12 القادم من آبل؟
السبت, 04 يناير, 2020 12:20:00 صباحاً

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كيف سيبدو هاتف آيفون 12 القادم من آبل؟

*يمن برس - متابعات

كشفت تقارير حديثة أن آبل قد تتخلى أخيرًا عن “الشق” في هاتفها الذكي 2020، بعد أن كانت ميزة أساسية في هواتف آيفون منذ عام 2017.

وذكر تقرير جديد صادر عن موقع LetsGoDigital إلى أن جهاز iPhone 2020، والذى قد يطلق عليه اسم iPhone 12، سيضم شاشة أمامية خالية من الشق، بالإضافة إلى جهاز استشعار بصمة في الشاشة.

ووفقاً لموقع “ميرور” البريطانى، بينما الشق موجود حاليًا لإيواء الكاميرا وأجهزة الاستشعار الأمامية، تدعي LetsGoDigital أنه سيتم نقلها إلى أسفل الشاشة.

وقال التقرير: “لتحقيق عرض ملء الشاشة، ستتم معالجة كاميرا TrueDepth تحت الشاشة، وسيحتوي هاتف Apple iPhone 12 الجديد أيضًا على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع، وبالتالي يتم إلغاء ميزة Face ID”؟

تستند تسريبات LetsGoDigital إلى ثلاث براءات اختراع للتصميم مقدمة في اليابان، والتي تُظهر تصميمًا لجهاز أيفون خالٍ من الشق.

ولسوء الحظ، لا تحتوي براءات الاختراع على أي صور في الجزء الخلفي من جهاز الآيفون، لذلك يبقى تصميم الكاميرا الرئيسية غير واضح.

وأضاف تقرير LetsGoDigital: “إذا حكمنا من خلال الصور من الجانب والأعلى، يبدو أن موقع الكاميرا لم يتغير، وهذا لا يزال موجودا في الزاوية اليسرى العليا”.

وتقوم أبل بتقديم ملفات براءات الاختراع بانتظام، ويظل من غير الواضح ما إذا كانت تنبؤات LetsGoDigital ستؤتي ثمارها




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خاص - يمن برس

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