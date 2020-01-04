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ترامب يكشف عن قائمة أهداف أخرى ستلقى مصير سليماني
السبت, 04 يناير, 2020 12:30:00 صباحاً

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ترامب يكشف عن قائمة أهداف أخرى ستلقى مصير سليماني
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*يمن برس - متابعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يحضّر لهجمات على دبلوماسيين وعسكريين أميركيين، وأكد أنه مسؤول عن دماء آلاف الأبرياء.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مقتضب في منتجع مارالاغو أن عملية قتل سليماني تمت بناء على أوامر منه، مشيرا إلى أنه تصرف لـ "وقف" حرب وليس لبدئها.

وقال ترامب إن سليماني مسؤول عن قمع المتظاهرين في إيران، في إشارة منه إلى احتجاجات الإيرانيين ضد سوء الأوضاع في البلاد التي قوبلت بحملة قوية من النظام.

وتابع ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران، "لكن سلوكها العدواني يجب أن يتوقف".

وشدد الرئيس الأميركي أن واشنطن مستعدة للقيام بأي شيء ضروري ضد النظام الإيراني الذي يسعى لزعزعة استقرار دول الجوار".

وأكد أن الولايات المتحدة لديها قائمة أهداف وهي جاهزة لتنفيذها في أي وقت.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في وقت سابق إن معلومات استخباراتية ذكرت أن سليماني كان يعد لهجمات جديدة ضد أميركيين.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس وآخرين بقصف قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه تم بواسطة طائرة أميركية من دون طيار.

وأعلن البنتاغون أنه "بتوجيهات" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قام الجيش الأميركي "بعمل دفاعي حاسم لحماية الأفراد الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني.

وجاءت الضربة بعد أيام قليلة من قيام أنصار وعناصر من الحشد الشعبي كان المهندس معهم، بمهاجمة مقر السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضب واشنطن.




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خاص - يمن برس

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