الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / أعنف موجة صقيع تضرب مصر والحرارة سالب واحد في بعض المناطق

أعنف موجة صقيع تضرب مصر والحرارة سالب واحد في بعض المناطق

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعات

مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.



وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر، السبت، طقسا مائلا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا.



وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.



وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر مساء السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة، حيث تنخفض الحرارة في الليل إلى 8 درجات فقط.



وتصل الأمطار الغزيرة والرعدية إلى مناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك مع استمرار موجة الطقس البارد التي تضرب مصر مؤخرا، تصل درجة الحرارة في منطقة داخل شبه جزيرة سيناء إلى ما دون الصفر، في ظاهرة نادرة على البلاد.وأفادت بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، السبت، بأنه من المتوقع أن تشهد مصر، السبت، طقسا مائلا للبرودة في شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا.وأضافت أن البرودة تصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.وفي منطقة نخل التي تقع في محافظة شمالي سيناء، تنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى الصفر مساء السبت، بينما في مدينة سانت كاترين في جنوبي سيناء تنحدر الحرارة إلى واحد تحت الصفر.وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية تكون غزيرة ورعدية وتصل إلى الوجه البحري والقاهرة، حيث تنخفض الحرارة في الليل إلى 8 درجات فقط.وتصل الأمطار الغزيرة والرعدية إلى مناطق من شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة.







مصر صقيع شتاء



شارك الخبر أصدقاءك:



291

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







