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انسحاب أبرز قادة المليشيا الحوثية مع عشرات المسلحين من جبهة الفاخر شمالي الضالع

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قوات عسكرية

*يمن برس -الضالع

انسحب قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية مع 60 عنصراً من جبهة الضالع (جنوب اليمن)، إثر خلافات بين أجنحة الميليشيا على خلفية الانتساب لـ"أسرة الحوثي".



وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "أبو الحسين الإبي"، من أبناء محافظة إب (وسط اليمن) انسحب من جبهة الفاخر شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، مع ما يقارب 60 مقاتلاً من عناصر الميليشيا.







وأوضحت المصادر أن "الانسحابات بسبب الخلافات التي نشبت بين "أبو الحسين الإبي" وأحد مشرفي المليشيات بجبهة الضالع "يدعي الانتماء للأسرة الحوثية"، لافتة إلى أن غالبية المنسحبين هم من محافظة إب.



في غضون ذلك، مشطت القوات الجنوبية، فجر اليوم السبت، بشكل واسع بجبهة مزخرة شمال محافظة الضالع للقضاء على جيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي شنت أمس الجمعة هجوما على مواقع القوات الجنوبية من جميع الاتجاهات بمنطقة شعب الزيلة وجبهة مرخزة.



وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبية تصدت لهجوم حوثي كان يستهدف التسلل والتقدم للسيطرة على منطقة الجب وضواحيها.



وتابعت المصادر، أن عملية التصدي أسفرت عن كسر الهجوم الحوثي وإجبار المليشيات على التراجع وسط سقوط قتلى وجرحى بين المليشيات.



وكانت ميليشيا الحوثي، شنت، مساء أمس الجمعة، قصفاً عنيفاً ومتكرراً، بالصواريخ على تجمعات ومناطق آهلة بالسكان، شمالي وغرب مديرية قعطبة، شمال الضالع.



واستهدف القصف الحوثي مناطق واسعة وقرى وتجمعات سكانية آهلة، باستخدام مكثف لصواريخ الكاتيوشا، حيث تعرضت مناطق: سليم، جبجب، حمان، شخب، الجب، باب غلق، الفاخر، للقصف نهاراً ومساءً، ويتواصل القصف بتقطع.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك انسحب قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية مع 60 عنصراً من جبهة الضالع (جنوب اليمن)، إثر خلافات بين أجنحة الميليشيا على خلفية الانتساب لـ"أسرة الحوثي".وقالت مصادر محلية إن القيادي الحوثي "أبو الحسين الإبي"، من أبناء محافظة إب (وسط اليمن) انسحب من جبهة الفاخر شمال مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، مع ما يقارب 60 مقاتلاً من عناصر الميليشيا.وأوضحت المصادر أن "الانسحابات بسبب الخلافات التي نشبت بين "أبو الحسين الإبي" وأحد مشرفي المليشيات بجبهة الضالع "يدعي الانتماء للأسرة الحوثية"، لافتة إلى أن غالبية المنسحبين هم من محافظة إب.في غضون ذلك، مشطت القوات الجنوبية، فجر اليوم السبت، بشكل واسع بجبهة مزخرة شمال محافظة الضالع للقضاء على جيوب ميليشيا الحوثي الانقلابية والتي شنت أمس الجمعة هجوما على مواقع القوات الجنوبية من جميع الاتجاهات بمنطقة شعب الزيلة وجبهة مرخزة.وأضافت المصادر، أن القوات الجنوبية تصدت لهجوم حوثي كان يستهدف التسلل والتقدم للسيطرة على منطقة الجب وضواحيها.وتابعت المصادر، أن عملية التصدي أسفرت عن كسر الهجوم الحوثي وإجبار المليشيات على التراجع وسط سقوط قتلى وجرحى بين المليشيات.وكانت ميليشيا الحوثي، شنت، مساء أمس الجمعة، قصفاً عنيفاً ومتكرراً، بالصواريخ على تجمعات ومناطق آهلة بالسكان، شمالي وغرب مديرية قعطبة، شمال الضالع.واستهدف القصف الحوثي مناطق واسعة وقرى وتجمعات سكانية آهلة، باستخدام مكثف لصواريخ الكاتيوشا، حيث تعرضت مناطق: سليم، جبجب، حمان، شخب، الجب، باب غلق، الفاخر، للقصف نهاراً ومساءً، ويتواصل القصف بتقطع.







الضالع انسحاب أبو الحسين الإبي



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