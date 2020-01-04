تظاهرة في تعز تطالب بكشف نتائج التحقيقات في اغتيال العميد الحمادي

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - متابعة خاصة

تظاهر المئات في مديرية المواسط جنوب محافظة تعز جنوب غرب اليمن، اليوم السبت، للمطالبة بكشف نتائج التحقيقات في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي.

وتوجه المتظاهرون صوب مقر اللواء 35 مدرع في منطقة العين بالمديرية، مطالبين أيضاً بسرعة القصاص في مقتل اثنين من أفراد حراسة المحافظ.

وأكد المتظاهرون في بيان استمرار تنظيم المسيرات الاحتجاجية وتوسعها لتشمل مختلف مديريات تعز خلال الفترة القادمة من أجل المطالبة بكشف التحقيقات في تلك العمليات.

والسبت الماضي تظاهر المئات من أبناء مديرية سامع بالمحافظة أمام مقر اللواء 35 مدرع مطالبين سرعة استكمال التحقيقات مع المتهمين باغتيال العميد عدنان الحمادي وإطلاع الرأي العام على الحقيقة، ومحاكمة كافة المتورطين في الجريمة".