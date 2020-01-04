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مركز الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الغد ويطلق هذا التحذير

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*يمن برس - خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد، بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية، مع امكانية تشكل الشابورة المائية والضباب على أجزاء متفرقة منها، أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر. وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم السبت، أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أثناء ساعات النهار، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، تكون أغزرها على المرتفعات الشمالية الغربية. وتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على السواحل الجنوبية و الشرقية وأرخبيل سقطرى، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر. وفي السواحل الغربية و المناطق الصحراوية توقع المركز أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً. وحذر المركز قاطني المناطق الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً الأحد، بارداً نسبياً على المرتفعات الجبلية، مع امكانية تشكل الشابورة المائية والضباب على أجزاء متفرقة منها، أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر. وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم السبت، أن الطقس سيكون غائماً جزئياً إلى غائم أثناء ساعات النهار، مع فرصة لهطول أمطار متفرقة، تكون أغزرها على المرتفعات الشمالية الغربية. وتوقع المركز أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على السواحل الجنوبية و الشرقية وأرخبيل سقطرى، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة خلال ساعات الصباح الباكر. وفي السواحل الغربية و المناطق الصحراوية توقع المركز أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً. وحذر المركز قاطني المناطق الجبلية خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.







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