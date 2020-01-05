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لجنة تحقيق تستمتع لشكاوى أسر 22 من ضحايا الاعتقالات التعسفية في تعز
الأحد, 05 يناير, 2020 02:10:00 صباحاً

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لجنة تحقيق تستمتع لشكاوى أسر 22 من ضحايا الاعتقالات التعسفية في تعز

*يمن برس - متابعة خاصة

استمعت اللجنة الوطنية للتحقيق في شكاوى انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة تعز وسط اليمن، السبت، لعدد من ضحايا الاعتقال التعسفي وغير القانوني وأسرهم.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد استمعت اللجنة إلى 11 ضحية اعتقال غير قانوني من المعلمين والعمال والإعلاميين استعرضوا فيها مجريات أحداث وقائع الانتهاك التي تعرض لها كل ضحية والجهات والأشخاص المسؤولون عن تلك الممارسات وطبيعة وأوصاف السجون ومراكز الاعتقال التي تم وضعهم بها، بالإضافة إلى تفاصيل الحقوق الاجتماعية والمدنية التي تم حرمانهم منها وغيرها من أهوال المعاناة التي عاشها المعتقلون جراء الانتهاك لحقوقهم.

 

وتم في الجلسة أيضاً الاستماع لعدد 11 ضحية غير مباشرة من أسر وذوي الضحايا وتمثلت  بأمهات وزوجات وبنات الضحايا المعتقلين السابقين اللاتي كشفن عن معاناتهن في متابعة حصول المعتقلين على حرياتهم وتأثير تغييب هؤلاء الضحايا على أسرهم وأبنائهم.

 

وطالب الضحايا الناجين وأسرهم إنهاء حالة اللاعدل التي يعيشها ضحايا الاعتقال والقيام بمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات الذين وجهوا وقاموا بتلك الاعمال الغير إنسانية والمخالفة لكل الشرائع والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية وما لازم عملية الاعتقال التعسفي من صنوف التعذيب الجسدي والمعنوي ضمانا لعدم عودة تلك الممارسات وتفاديا لحدوث حالة الانتقام وتطبيق العدالة الذاتية البعيدة عن القانون.




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خاص - يمن برس

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