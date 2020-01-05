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الحشد الشعبي: الطائرة التي اغتالت سليماني انطلقت من هذا البلد
الأحد, 05 يناير, 2020 02:20:00 صباحاً

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الحشد الشعبي: الطائرة التي اغتالت سليماني انطلقت من هذا البلد

*يمن برس - متابعات

 

اتهم بيان لـ"عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي، أن الطائرة الأمريكية التي نفذت الهجوم على القيادي في الحشد أبو مهدي المهندس، واللواء الإيراني قاسم سليماني انطلقت من الكويت.

وجاء في بيان "العصائب"، أن "جميع التقارير حول الطائرة بدون طيار MQ-9، والتي قتلت الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، والتي قالوا عنها إن مقرها قطر، هي تماما معلومات مغلوطة بالنسبة للتحقيق الأولي".

وأضاف البيان: "وجدنا أن مطار هذه الطائرة الوحيد هو دولة الكويت، وتحديدا في قاعدة علي السالم الجوية".


ونفذت طائرة مسيرة ضربة جوية فجر الجمعة الماضي بالقرب من مطار بغداد الدولي، أدت إلى مقتل المهندس وسليماني، وعدد من مرافقيهما.

 




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خاص - يمن برس

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