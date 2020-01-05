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القوات المشتركة تتهم رئيس البعثة الأممية في الحديدة بالتواطئ مع الحوثيين
الأحد, 05 يناير, 2020 10:41:00 مساءً

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القوات المشتركة تتهم رئيس البعثة الأممية في الحديدة بالتواطئ مع الحوثيين
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*يمن برس - الحديدة

اتهم المتحدث باسم القوات المشتركة في الحديدة، العقيد وضاح الدبيش، رئيس البعثة الأممية الفريق أبهيجيت جوها، والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالتواطؤ مع ميليشيا الحوثي التي ترفض منذ أكثر من عام الانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة.

 

وأوضح الدبيش في تصريح صحفي، نشر اليوم، أن أفراد البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وتنفيذ اتفاق السلام في الحديدة (غرب اليمن) يخضعون لرقابة شديدة من قبل ميليشيات الحوثي.

 

وأشار الدبيش إلى أن "مهام البعثة الأممية في محافظة الحديدة مقيدة بموافقة قيادات ميليشيات الحوثي التي تتحكم بتحركات جميع أفراد البعثة المتواجدين في السفينة الأممية قبالة سواحل الحديدة".

 

وأكد الدبيش أن "البعثة الأممية عاجزة عن القيام بمهامها بسبب تعسفات الحوثيين الذين يمنعون المراقبين الأمميين من النزول إلى نقاط المراقبة المشتركة التي تم استحداثها في أكتوبر الماضي على أطراف المدينة".

 

وقال العقيد الدبيش إن "أفراد البعثة الأممية مهددون بالاستبعاد فوراً في حال تجاوزهم للقيود التي فرضتها الميليشيات الحوثية".

 

يذكر أن اتفاق ستوكهولم شمل بنوداً بينها وقف إطلاق النار، وإعادة تموضع القوات خارج مدينة الحديدة وانسحاب ميليشيا الحوثي من الموانئ الثلاثة في المدينة، وإزالة الألغام وفتح ممرات إنسانية لتسهيل حركة المدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة.


 


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خاص - يمن برس

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