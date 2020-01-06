مبادرة جديدة لإخراج اليمن من دوامة الحرب وهذه بنودها

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*يمن برس - متابعات

تقدم الأكاديمي اليمني الدكتور أحمد عبدالكريم سيف بمبادرة سياسية لإخراج اليمن من مستنقع الحرب و الانقسام والفساد المتوطن منذُ ستون عاماً.

وتضمنت المبادرة آلية تنفيذية على ست مراحل، تبدأ بالدعوة ل?ا إعلامياً وشعبياً وإخضاع?ا للنقاش العام لإثرائ?ا، يلي ذلك دعوة كل محافظة للخروج الشعبي السلمي حاملة لأ?داف?ا.

واشارت المبادرة الى أن المرحلة الثالثة تقتضي بعد الخروج الشعبي والتيقن من عدم اختطاف المبادرة من قبل الأحزاب، تقوم جما?ير كل محافظة باختيار لجنة تمثيل من خمسة أشخاص غير حزبيين أو ممن قدموا استقالات?م علنياً، ومش?ود ل?م بالنزا?ة والكفاءة والخبرة، على أن يكون منبين?م امرأة وشاب.

ودعت المبادرة الى اجتماع لجان تمثيل المحافظات الــــ 22 وعدد?م 110 وذلك لتأسيس مجلس تشريعي مؤقت لمدة أربع سنوات يمثل كل اليمن ويكون بديلاً عن مجلس النواب المنت?ية شرعيته، من بين?م يتم اختيار 22 وزيراً بمعدل وزير من كل محافظة لتشكيل حكومة برلمانية بديلاً عن الحكومة، ومن بين الـــ 22 ينتخبون رئيساً للوزراء لمدة أربع سنوات.

ونو?ت المبادرة بأن يقوم المجلس التشريعي باختيار رئيس شرفي للدولة من خارج المجلس بصلاحيات محدودة جداً لمدة أربع سنوات.

وبينت المبادرة بأن المرحلة الخامسة تتضمن استمرار الجما?ير في الاحتشاد والاعتصام والتظا?ر لمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بالنظام الجديد وإسقاط ال?ياكل الفاسدة السابقة، فيما تتضمن المرحلة السادسة بأن يقوم النظام الجديد بإعادة مؤسسات الدولة والتحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية ودستور للاستفتاء عليه خلال الأربع سنوات المعينة ولا يجوز لأي من?م التمديد.

ولفتت المبادرة في المرحلة السابعة من?ا، بعد انقضاء الأربع سنوات و الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية، يحق فقط لإقليم الشمال كوحدة واحدة، ولإقليم الجنوب كوحدة واحدة، عبر نواب كل طرف، المطالبة بالاستفتاء على استمرار الوحدة أو الانفصال، ولا يصبح ?ذا الطلب شرعياً إلا بعد إجراء استفتاء شعبي وتكون نتيجة الاستفتاء الشعبي ملزمة للدولة ونافذة قانوناً ون?ائية.

واعتبرت المبادرة بأن عدم استجابة أي محافظة أو إقليم لمبادرة الخروج يعني ضمناً قبولهم بما تصل إليه المحافظات الأخرى، أو يعد من جانب آخر استفتاء مبكراً على الخروج في حال لم تمارس علي?م إجراءات تعسفية تمنع?م.