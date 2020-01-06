الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / ميليشيا الحوثي تحشد أتباعها بمكبرات الصوت للمشاركة في مسيرة منددة بمقتل "سليماني"

ميليشيا الحوثي تحشد أتباعها بمكبرات الصوت للمشاركة في مسيرة منددة بمقتل "سليماني"

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

سليماني

*يمن برس -صنعاء

دعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، المواطنين والموظفين إلى الخروج والمشاركة في وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء للتنديد بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.



وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية دعت المواطنين في العاصمة عبر مكبرات الصوت إلى الخروج والمشاركة في المسيرة التي تنظمها في باب اليمن عصر اليوم الإثنين، وذلك تكريساً لتبعيتها الطائفية الإيرانية.



وأشارت المصادر إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية عممت على الجامعات والمدارس الحكومية في العاصمة صنعاء إلى الخروج والمشاركة بشكل إجباري وتكفلت بتوفير حافلات خاصة لنقل الطلاب إلى ساحة باب اليمن.



وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد نشرت عددا من الصور واللوحات الداعية ألتي تظهر فيها صور الإيراني سليماني في عددا من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء في ظل استياء واسع للمواطنين إزاء التصرفات الحوثية.



ويرفض السكان الانخراط في فعاليات ميليشيا الحوثي لا سيما ما يتعلق بالمشاركة في الوقفة المنددة بمقتل الإرهابي "سليماني" وهو ما جعل الميليشيات تلجأ إلى إجبار الموظفين في الجامعات والمدارس وبعض القطاعات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الاثنين، المواطنين والموظفين إلى الخروج والمشاركة في وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء للتنديد بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.وقالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي الانقلابية دعت المواطنين في العاصمة عبر مكبرات الصوت إلى الخروج والمشاركة في المسيرة التي تنظمها في باب اليمن عصر اليوم الإثنين، وذلك تكريساً لتبعيتها الطائفية الإيرانية.وأشارت المصادر إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية عممت على الجامعات والمدارس الحكومية في العاصمة صنعاء إلى الخروج والمشاركة بشكل إجباري وتكفلت بتوفير حافلات خاصة لنقل الطلاب إلى ساحة باب اليمن.وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد نشرت عددا من الصور واللوحات الداعية ألتي تظهر فيها صور الإيراني سليماني في عددا من شوارع وأحياء العاصمة صنعاء في ظل استياء واسع للمواطنين إزاء التصرفات الحوثية.ويرفض السكان الانخراط في فعاليات ميليشيا الحوثي لا سيما ما يتعلق بالمشاركة في الوقفة المنددة بمقتل الإرهابي "سليماني" وهو ما جعل الميليشيات تلجأ إلى إجبار الموظفين في الجامعات والمدارس وبعض القطاعات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.







سليماني صنعاء المليشيا الحوثية



شارك الخبر أصدقاءك:



249

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







