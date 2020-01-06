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بسبب هذه الصورة ..كاتب إماراتي شهير يغرد :"صنعاء ..بلا حياء"

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*يمن برس -متابعة خاصة

وصف كاتب إماراتي مشهور العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بأنها "بلا حياء".



ونشر الكاتب الإماراتي هاني مشهور على حسابه في "تويتر" صورة نصبها الحوثيون في صنعاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي ابو مهدس المهندس اللذين قتلا الجمعة الماضية بغارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.



وقال هاني مشهور في تغريدته "صنعاء..بلا حياء".



وكشفت صحيفة لبنانية يمولها "حزب الله"، في عددها الصادر، اليوم، عن علاقة ميليشيا الحوثي الانقلابية مع إيران، وخصوصاً بين زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني الذي قتل، الجمعة الماضية، بغارة جوية أميركية في العاصمة بغداد.



وذكرت "الأخبار" اللبنانية في تقرير بعنوان "عن الذراع الضاربة لـ"الجنرال" في اليمن" أنه مع مرور الزمن، يتكشّف المزيد عن علاقة ميليشيا الحوثي بإيران، لافتة إلى أنها "ظلّت حتى وقت قريب يكتنفها الغموض، وخصوصاً أن الظروف الموضوعية للطرفين بداية الحرب على اليمن اقتضت كتم بعض جوانبها".



وأضافت الصحيفة "لا شكّ في أن قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الحاج قاسم سليماني، لعب دوراً بارزاً في تنمية الأواصر بين الطرفين وإيصالها إلى قمة التعاون.



وأوضحت الصحيفة أن "قيادة الحوثيين الموجودة في الخارج كانت تجري مشاورات دائمة مع سليماني".



وقالت الصحيفة "على رغم أن عبد الملك الحوثي والحاج قاسم لم يلتقيا أبداً، إلا أن الرجلين تبادلا الرسائل في العديد من المناسبات".



وبينت الصحيفة أن العام الماضي شكّل انعطافة في خطاب الحوثيين تجاه التبنّي الكامل لخطاب محور المقاومة وأدبيّاته، بعد أن كانت تتجنّب التماهي الكامل معه لأسباب متعددة".



ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.



وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.









للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وصف كاتب إماراتي مشهور العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية بأنها "بلا حياء".ونشر الكاتب الإماراتي هاني مشهور على حسابه في "تويتر" صورة نصبها الحوثيون في صنعاء لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي ابو مهدس المهندس اللذين قتلا الجمعة الماضية بغارة جوية أميركية قرب مطار بغداد الدولي.وقال هاني مشهور في تغريدته "صنعاء..بلا حياء".وكشفت صحيفة لبنانية يمولها "حزب الله"، في عددها الصادر، اليوم، عن علاقة ميليشيا الحوثي الانقلابية مع إيران، وخصوصاً بين زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي وقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني قاسم سليماني الذي قتل، الجمعة الماضية، بغارة جوية أميركية في العاصمة بغداد.وذكرت "الأخبار" اللبنانية في تقرير بعنوان "عن الذراع الضاربة لـ"الجنرال" في اليمن" أنه مع مرور الزمن، يتكشّف المزيد عن علاقة ميليشيا الحوثي بإيران، لافتة إلى أنها "ظلّت حتى وقت قريب يكتنفها الغموض، وخصوصاً أن الظروف الموضوعية للطرفين بداية الحرب على اليمن اقتضت كتم بعض جوانبها".وأضافت الصحيفة "لا شكّ في أن قائد "قوة القدس" في الحرس الثوري الإيراني، الحاج قاسم سليماني، لعب دوراً بارزاً في تنمية الأواصر بين الطرفين وإيصالها إلى قمة التعاون.وأوضحت الصحيفة أن "قيادة الحوثيين الموجودة في الخارج كانت تجري مشاورات دائمة مع سليماني".وقالت الصحيفة "على رغم أن عبد الملك الحوثي والحاج قاسم لم يلتقيا أبداً، إلا أن الرجلين تبادلا الرسائل في العديد من المناسبات".وبينت الصحيفة أن العام الماضي شكّل انعطافة في خطاب الحوثيين تجاه التبنّي الكامل لخطاب محور المقاومة وأدبيّاته، بعد أن كانت تتجنّب التماهي الكامل معه لأسباب متعددة".ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2015 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.







كاتب إماراتي صنعاء قاسم سليماني



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