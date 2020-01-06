الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مأرب..قبيلة"آل عطية" تصدر بيانا هاما بشأن ابنها المقتول في عدن

مأرب..قبيلة"آل عطية" تصدر بيانا هاما بشأن ابنها المقتول في عدن

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -مأرب

أكدت اسرة ال عطية في محافظة مأرب انتهاجها المسار القانوني للنيل من قتلة ابنهم حسن عطية، والذي قتل مساء الأحد برصاص قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن.



وقال بيان صادر عن آل عطية انتهاج القبيلة المسار القانوني لنيل حقوقهم، وإظهار الحقائق في ما طال ابنهم ومداهمة ممتلكاتهم، وتطبيق الجزاء العادل والرادع في كل من ارتكب ذلك.



وطالب البيان وسائل الإعلام "بتحري مصداقية ما ينشرون ويعلنون، واستقاء ذلك من مصادر موثوقة ستعلن في وقتها ما توصلت إليه بالتعاون مع الجهات المسئولة".



ومساء الأحد داهمت قوات تتبع الحزام الأمني حوش تجاري في حي الشيخ عثمان واطلقت النار على الشاب حسن عطية، وخذت جثته، وغادرت المكان.



يشار إلى أن خطيبة الشاب المقتول توفت اليوم بذبحة صدرية من فرط حزنها على خطيبها .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكدت اسرة ال عطية في محافظة مأرب انتهاجها المسار القانوني للنيل من قتلة ابنهم حسن عطية، والذي قتل مساء الأحد برصاص قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في العاصمة المؤقتة عدن.وقال بيان صادر عن آل عطية انتهاج القبيلة المسار القانوني لنيل حقوقهم، وإظهار الحقائق في ما طال ابنهم ومداهمة ممتلكاتهم، وتطبيق الجزاء العادل والرادع في كل من ارتكب ذلك.وطالب البيان وسائل الإعلام "بتحري مصداقية ما ينشرون ويعلنون، واستقاء ذلك من مصادر موثوقة ستعلن في وقتها ما توصلت إليه بالتعاون مع الجهات المسئولة".ومساء الأحد داهمت قوات تتبع الحزام الأمني حوش تجاري في حي الشيخ عثمان واطلقت النار على الشاب حسن عطية، وخذت جثته، وغادرت المكان.يشار إلى أن خطيبة الشاب المقتول توفت اليوم بذبحة صدرية من فرط حزنها على خطيبها .







عطية مأرب عدن



شارك الخبر أصدقاءك:



554

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







