بعد توجيهه رسالة لهادي .."بن عديو" يوجه دعوة هامة للقبايل في شبوة

*يمن برس -شبوة
دعا محافظ شبوة، محمد بن عديو، القبائل في المحافظة إلى ضرورة الحفاظ على تاريخهم الوطني المشرف، ومواصلة تعاونهم مع قيادة المحافظة من أجل تعزيز جهود البناء والتنمية فيها.
وأشار المحافظ، في لقاءه بمراجع قبلية وأعيان لقموش والشخصيات الاجتماعية، إلى أهمية دور القبيلة في الوقوف إلى جانب السلطة المحلية، لتشييد دعائم الأمن والاستقرار في شبوة، وقطع دابر مثيري أعمال الشغب والفوضى.
ونوّه بن عديو إلى المواقف الوطنية المشرفة لقبائل لقموش وأدوارهم التاريخية الخالدة في الدفاع عن الثورة والجمهورية والشرعية الدستورية، والتضحيات التي قدموها في مواجهة الحوثيين، ووقفوهم كالطود في وجه تمددهم في الاتجاه الشرقي والغربي من المحافظة.
وأكد المحافظ اهتمام وحرص السلطة المحلية بأسر الشهداء، وتقديم الرعاية الكاملة للجرحى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، الهادفة إلى توفير الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والجرحى.
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