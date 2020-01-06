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مركزي صنعاء يطلق تحذيراً جديداً بشأن العملة الجديدة
الإثنين, 06 يناير, 2020 09:31:00 مساءً

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مركزي صنعاء يطلق تحذيراً جديداً بشأن العملة الجديدة
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*يمن برس - متابعة خاصة

قال البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين، مساء اليوم الاثنين، أنه سيعمل ما بوسعه "لحماية العملة الوطنية من الانهيار".

 

ووفقاً لوكالة الأنباء "سبأ" بنسختها الحوثية، دعا البنك في بيان له، إلى "الاستفادة من الفترة المتبقية لتعويض العملة غير القانونية التي ستنتهي في الـ18 من يناير الجاري" .. نافياً صحة ما تم ترويجه عن تمديد الفترة.

 

وحذر البنك "المواطنين والمكونات الاقتصادية من التداول بالعملة غير القانونية".. وفق البيان.

 

وشدد البيان على أن "قرار المنع نهائي، وتم اتخاذه لتحقيق الصالح العام والحفاظ على الاقتصاد ومخالفة ذلك يعد جريمة إضرار بالاقتصاد الوطني تستوجب المساءلة القانونية".

 

وجدد البيان الدعوة لكل "المؤسسات الرسمية والخاصة والمواطنين إلى مساندة البنك المركزي لإعادة دفة السياسة النقدية إلى مسارها الطبيعي".. حد زعمه.




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خاص - يمن برس

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