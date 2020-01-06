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أنباء عن تعيين العقيد جمال الشميري قائداً للواء 35 مدرع خلفاً للحمادي

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*يمن برس - خاص

كشفت مصادر مطلعة عن تعيين العقيد جمال الشميري قائداً للواء 35 مدرع وترقيته لرتبة عميد خلفاً للعميد الركن عدنان الحمادي الذي قُتل في مسقط رأسه بمديرية المواسط بتعز في نوفمبر الماضي.



يأتي ذلك عقب صدور قرار جمهوري اليوم الإثنين، بتعيين العميد محمد سالم الخولاني قائدا لفرع الشرطة العسكرية في محافظة تعز وسط اليمن خلفاً للشميري.



واستلم العميد الخولاني، اليوم الاثنين، مهام قيادة فرع الشرطة العسكرية بتعز بحضور رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري.



ورجح مراقبون صحة التسريبات بشأن تعيين العقيد الشميري قائداً للواء 35 مدرع خصوصاً أنه أحد أقوى المرشحين للمنصب وتزامن قرار إعفاءه من قيادة الشرطة العسكرية بمحافظة تعز تزامناً مع تلك التسريبات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت مصادر مطلعة عن تعيين العقيد جمال الشميري قائداً للواء 35 مدرع وترقيته لرتبة عميد خلفاً للعميد الركن عدنان الحمادي الذي قُتل في مسقط رأسه بمديرية المواسط بتعز في نوفمبر الماضي.يأتي ذلك عقب صدور قرار جمهوري اليوم الإثنين، بتعيين العميد محمد سالم الخولاني قائدا لفرع الشرطة العسكرية في محافظة تعز وسط اليمن خلفاً للشميري.واستلم العميد الخولاني، اليوم الاثنين، مهام قيادة فرع الشرطة العسكرية بتعز بحضور رئيس أركان محور تعز قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد عبدالعزيز المجيدي، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري.ورجح مراقبون صحة التسريبات بشأن تعيين العقيد الشميري قائداً للواء 35 مدرع خصوصاً أنه أحد أقوى المرشحين للمنصب وتزامن قرار إعفاءه من قيادة الشرطة العسكرية بمحافظة تعز تزامناً مع تلك التسريبات.







تعز الحمادي الشميري



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