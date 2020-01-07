|
حصيلة الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر الصدرين بالضالع
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 10:28:00 صباحاً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - متابعة خاصة
أكد مصدر عسكري أن أحد عشر جنديا قتلوا وجرح آخرون بالقصف الصاروخي الحوثي الذي استهدف معسكرا لقوات الجيش الوطني شمال محافظة الضالع صباح اليوم.
وأوضح المصدر أن الميليشيات استهدفت معسكر الصدرين في منطقة مريس بصاروخ باليستي أثناء تنفيذ عرض عسكري صباحي أدى سقوطه داخل المعسكر إلى سقوط قتلى وجرحى.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: