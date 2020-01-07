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الجبواني يخرج عن صمته ويفجرها : معين عبد الملك يغطي على مشروع "تفتيت الوطن"

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صالح الجبواني

*يمن برس -متابعة خاصة

هاجم وزير النقل صالح الجبواني ، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء معين عبدالملك للمرة الثانية، متهماً إياه "بالتغطية على مشروع تفتيت الوطن".



وقال الجبواني، في تغريدة على حسابه تويتر: لم يكفيه (ويقصد معين) تغطية الإنقلاب في عدن والغدر بالرئيس الذي ائتمنه على المسئولية بعد أن قال أنه والانتقالي في خندق واحد، بل لم يخف تطلعه وطموحه الجامح للسلطة ولو على حساب الوطن..



وأضاف:" ركب الشرعية بانتهازية مفضوحة واليوم يغطي على مشروع تفتيت الوطن".



وتابع مخاطباً رئيس الحكومة: كثيرون فعلوا ما تفعل ومضوا للمكان المناسب لهم.



وجاء بعد تصريح لمصدر حكومي اعتبر تصريحات وزير النقل عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات اليمنية تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة.



وقال المصدر،- وفق وكالة الأنباء سبأ- إن "تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية"..



وكان الجبواني قال أمس الاثنين، في تصريح صحفي خلال زيارته لتركيا، إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك هاجم وزير النقل صالح الجبواني ، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء معين عبدالملك للمرة الثانية، متهماً إياه "بالتغطية على مشروع تفتيت الوطن".وقال الجبواني، في تغريدة على حسابه تويتر: لم يكفيه (ويقصد معين) تغطية الإنقلاب في عدن والغدر بالرئيس الذي ائتمنه على المسئولية بعد أن قال أنه والانتقالي في خندق واحد، بل لم يخف تطلعه وطموحه الجامح للسلطة ولو على حساب الوطن..وأضاف:" ركب الشرعية بانتهازية مفضوحة واليوم يغطي على مشروع تفتيت الوطن".وتابع مخاطباً رئيس الحكومة: كثيرون فعلوا ما تفعل ومضوا للمكان المناسب لهم.وجاء بعد تصريح لمصدر حكومي اعتبر تصريحات وزير النقل عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات اليمنية تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة.وقال المصدر،- وفق وكالة الأنباء سبأ- إن "تصريحات بعض أعضاء الحكومة في هذا الجانب خلال زيارات شخصية يقومون بها لدول شقيقة وصديقة، غير مسؤولة ولم يتم الرجوع فيها إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية"..وكان الجبواني قال أمس الاثنين، في تصريح صحفي خلال زيارته لتركيا، إنه توصل إلى اتفاق مع نظيره التركي يقضي بتشكيل لجنة فنية(يمنية ـ تركية) تمهيدا لتوقيع اتفاقية مع تركيا لتطوير الموانئ والمطارات وشبكات الطرق اليمنية في المرحلة المقبلة.







الجبواني معين عبدالملك الوطن



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