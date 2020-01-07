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مشروب سحري سهل التحضير للتخلص من الكحة نهائيًا
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 07:42:00 مساءً

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مشروب سحري سهل التحضير للتخلص من الكحة نهائيًا

*يمن برس - متابعات

لا يعلم الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكحة الناتجة عن نزلات البرد الحادة بسبب الطقس المتغير. 

لذلك يلجأ البعض لتناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى، حيث تعتبر القرفة والزنجبيل اثنين من أفضل الأعشاب الطبيعية في العلاج الطبيعي للتخلص من الكحة والآثار الناتجة عنها من التهابات.

نقدم وصفة الزنجبيل بالقرفة التي تعتبر من المشروبات الشتوية التي تساعد في تدفئة الجسم، والتخلص من الكحة في آن واحد، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".

مقادير مشروب الزنجبيل بالقرفة:

- زنجبيل 
- ربع ملعقة قرفة
- كوب لبن

طريقة تحضير الزنجبيل بالقرفة:

- ضع ربع ملعقة قرفة مع ربع ملعقة زنجبيل مع كوب لبن.
- تقليب المكونات جيدا.
- غلي المكونات جيدًا.
- تصفية المكونات.
- إضافة ملعقة من العسل الأبيض .
- شرب كوب بعد كل وجبة.


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خاص - يمن برس

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