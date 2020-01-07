الصفحة الرئيسية / طب وصحة / مشروب سحري سهل التحضير للتخلص من الكحة نهائيًا

مشروب سحري سهل التحضير للتخلص من الكحة نهائيًا

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعات



لا يعلم الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكحة الناتجة عن نزلات البرد الحادة بسبب الطقس المتغير.



لذلك يلجأ البعض لتناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى، حيث تعتبر القرفة والزنجبيل اثنين من أفضل الأعشاب الطبيعية في العلاج الطبيعي للتخلص من الكحة والآثار الناتجة عنها من التهابات.



نقدم وصفة الزنجبيل بالقرفة التي تعتبر من المشروبات الشتوية التي تساعد في تدفئة الجسم، والتخلص من الكحة في آن واحد، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".



مقادير مشروب الزنجبيل بالقرفة:



- زنجبيل

- ربع ملعقة قرفة

- كوب لبن



طريقة تحضير الزنجبيل بالقرفة:



- ضع ربع ملعقة قرفة مع ربع ملعقة زنجبيل مع كوب لبن.

- تقليب المكونات جيدا.

- غلي المكونات جيدًا.

- تصفية المكونات.

- إضافة ملعقة من العسل الأبيض .

- شرب كوب بعد كل وجبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لا يعلم الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكحة الناتجة عن نزلات البرد الحادة بسبب الطقس المتغير.لذلك يلجأ البعض لتناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى، حيث تعتبر القرفة والزنجبيل اثنين من أفضل الأعشاب الطبيعية في العلاج الطبيعي للتخلص من الكحة والآثار الناتجة عنها من التهابات.نقدم وصفة الزنجبيل بالقرفة التي تعتبر من المشروبات الشتوية التي تساعد في تدفئة الجسم، والتخلص من الكحة في آن واحد، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".مقادير مشروب الزنجبيل بالقرفة:- زنجبيل- ربع ملعقة قرفة- كوب لبنطريقة تحضير الزنجبيل بالقرفة:- ضع ربع ملعقة قرفة مع ربع ملعقة زنجبيل مع كوب لبن.- تقليب المكونات جيدا.- غلي المكونات جيدًا.- تصفية المكونات.- إضافة ملعقة من العسل الأبيض .- شرب كوب بعد كل وجبة.







السعال وصفة صحة



شارك الخبر أصدقاءك:



714

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







