الحوثيون يتبنون استهداف معسكر الصدرين في الضالع بصاروخ باليستي

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*يمن برس - متابعة خاصة

تبنت مليشيا الحوثي، مساء اليوم الثلاثاء، عملية الهجوم الصاروخي التي استهدفت معسكراً للتحالف في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

ونقلت قناة المسيرة عن مصدر عسكري قوله إن القوة الصاروخية التابعة للمليشيات، استهدفت معسكر الصدرين في الضالع بصاروخ باليستي من طراز بدرp.

وأضاف إن "الباليستي بدرP، استهدف تجمعات لجنود التحالف في معسكر الصدرين مخلفاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم".

وكانت مصادر محلية قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن 9 جنود قتلوا فيما أصيب عشرون آخرون، في هجوم صاروخي على معسكر الصدرين بمنطقة مريس في الضالع.

وأكدت المصادر إن صاروخاً باليستياً سقط داخل اللواء الرابع احتياطي في معسكر الصدرين، أثناء عرض تدريبي، نظمته قيادة اللواء للأفراد داخل المعسكر.

يذكر أن هذه الحادثة هي الثانية خلال اقل من اسبوعين، حيث تم استهداف عرضاً عسكري في معسكر تابع للمجلس الانتقالي في الضالع.