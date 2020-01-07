الحوثيون يمنعون استيراد عشرة أدوية أساسية لهذا السبب

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*يمن برس - متابعات خاصة

منعت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، استيراد عشرة أدوية أساسية من الخارج.

ووجه وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها المتوكل "شركات الأدوية ومستوردي ومنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية صناعتها داخل البلد لتعزيز التنافس بين منتجي الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، وفقاً لوكالة سبأ بنسختها الحوثية.

وشدد المتوكل على ضرورة تطبيق الخطوات التي انتهجتها وزارته لمنع تهريب الأدوية.

وأشار إلى أنه "سيكون هناك محاضر اجتماع مع المستوردين المخالفين للأصناف وفقاً للجداول التي تم رفعها من الهيئة العليا للأدوية".

وأنذر المتوكل 192 شركة مخالفة و744 صنفاً مخالفاً للأسعار إلى تصحيح أوضاعها حتى نهاية يناير الجاري ، مالم "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك الشركات".