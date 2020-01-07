 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الحوثيون يمنعون استيراد عشرة أدوية أساسية لهذا السبب
الحوثيون يمنعون استيراد عشرة أدوية أساسية لهذا السبب
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 09:01:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
الحوثيون يمنعون استيراد عشرة أدوية أساسية لهذا السبب
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات خاصة

منعت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين، اليوم الثلاثاء، استيراد عشرة أدوية أساسية من الخارج.

 

ووجه وزير الصحة في الحكومة غير المعترف بها المتوكل "شركات الأدوية ومستوردي ومنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية صناعتها داخل البلد لتعزيز التنافس بين منتجي الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، وفقاً لوكالة سبأ بنسختها الحوثية.

 

وشدد المتوكل على ضرورة تطبيق الخطوات التي انتهجتها وزارته لمنع تهريب الأدوية.

 

وأشار إلى أنه "سيكون هناك محاضر اجتماع مع المستوردين المخالفين للأصناف وفقاً للجداول التي تم رفعها من الهيئة العليا للأدوية".

 

وأنذر المتوكل 192 شركة مخالفة و744 صنفاً مخالفاً للأسعار إلى تصحيح أوضاعها حتى نهاية يناير الجاري ، مالم "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء تلك الشركات".




للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
374
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©