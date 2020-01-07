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تصريحات مثيرة للبيض عن محافظة شبوة
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 09:20:00 مساءً

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تصريحات مثيرة للبيض عن محافظة شبوة
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*يمن برس - خاص
قال هاني البيض، نجل الرئيس السابق علي سالم البيض، إنه تم تشكيل مقاومة جنوبية غير عادية داخل محافظه شبوة لاستعادتها من قبضة قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها نجل الرئيس الجنوبي السابق على موقع التدوين الأصغر "تويتر" اليوم الثلاثاء.

ووصف البيض هذه المقاومة بالغير عادية لافتاً إلى أنه سيكون لها حضور قوي في استكمال مسيرة التحرير وهي اليوم أثر التصاقًا بالأرض وستعدل شوكة الميزان.. حد قوله.

وأواخر أغسطس الماضي، أحكمت قوات الجيش سيطرتها الكاملة على كافة مديريات محافظة شبوة بعد طرد قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي.


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خاص - يمن برس

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