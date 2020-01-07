الصفحة الرئيسية / شؤون دولية / إنصاف امرأة مهجورة بنفقة 22 سنة دفعة واحدة

إنصاف امرأة مهجورة بنفقة 22 سنة دفعة واحدة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة

حسمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة في نفقة زوجة مهجورة منذ 22 سنة، وقررت إلزام الزوج بنفقتها عن مدة الهجر، وفسخت الزوجة نكاحها بالتزامن مع حكم النفقة بعدما أثبتت ضررها.



وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن المحكمة قبلت بمبررات السيدة المذكورة في فسخ نكاحها غيابيا. وتضمن الحكم في دعوى النفقة إلزام الزوج بدفع 500 ريال شهريا (أكثر من 130 دولارا)عن كل شهر لمدة نحو 22 سنة، بواقع 130 ألف ريال تسدد دفعة واحدة.



وجاء في حيثيات الحكم، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان كونها نفقة معاوضة، وصادقت محكمة الاستئناف يوم الاثنين على الحكم.



ونقلت الصحيفة عن الزوجة قولها، إنها ظلت مهجورة من زوجها "المزواج" منذ 22 عاما، وبررت عدم المطالبة بنفقتها خشية فقدها حضانة أبنائها، فضلا عن جهلها بالأنظمة، وعبرت عن سعادتها بإنصافها وحصولها على الحكم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك حسمت محكمة الأحوال الشخصية بجدة في نفقة زوجة مهجورة منذ 22 سنة، وقررت إلزام الزوج بنفقتها عن مدة الهجر، وفسخت الزوجة نكاحها بالتزامن مع حكم النفقة بعدما أثبتت ضررها.وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن المحكمة قبلت بمبررات السيدة المذكورة في فسخ نكاحها غيابيا. وتضمن الحكم في دعوى النفقة إلزام الزوج بدفع 500 ريال شهريا (أكثر من 130 دولارا)عن كل شهر لمدة نحو 22 سنة، بواقع 130 ألف ريال تسدد دفعة واحدة.وجاء في حيثيات الحكم، أن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان كونها نفقة معاوضة، وصادقت محكمة الاستئناف يوم الاثنين على الحكم.ونقلت الصحيفة عن الزوجة قولها، إنها ظلت مهجورة من زوجها "المزواج" منذ 22 عاما، وبررت عدم المطالبة بنفقتها خشية فقدها حضانة أبنائها، فضلا عن جهلها بالأنظمة، وعبرت عن سعادتها بإنصافها وحصولها على الحكم.







إنصاف امرأة السعودية



شارك الخبر أصدقاءك:



201

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







