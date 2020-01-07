|
ارتفاع جنوني وغير متوقع للدولار على حساب الريال اليمني
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 10:01:00 مساءً
النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
*يمن برس - خاص
تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الثلاثاء في عدن فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.
فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:
صنعاء
الدولار الأمريكي
شراء: 581 ريال
بيع: 583.5 ريال
الريال السعودي
شراء: 153.3 ريال
بيع: 153.6 ريال
عدن:
الدولار الأمريكي
شراء: 630 ريال
بيع: 633 ريال
الريال السعودي
شراء: 165.7 ريال
بيع: 166.2 ريال
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك: