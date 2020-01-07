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ارتفاع جنوني وغير متوقع للدولار على حساب الريال اليمني
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 10:01:00 مساءً

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ارتفاع جنوني وغير متوقع للدولار على حساب الريال اليمني
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*يمن برس - خاص

تواصل أسعار صرف الريال اليمني انهيارها أمام العملات الأجنبية في أسواق الصرافة مساء اليوم الثلاثاء في عدن فيما تواصل الاستقرار في صنعاء بشكل نسبي.

فيما يلي ينشر "يمن برس" آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم في العاصمة صنعاء وعدن:


صنعاء

الدولار الأمريكي

شراء: 581 ريال
بيع: 583.5 ريال

الريال السعودي

شراء: 153.3 ريال
بيع: 153.6 ريال
 
عدن:
الدولار الأمريكي

شراء: 630 ريال
بيع: 633 ريال

الريال السعودي

شراء: 165.7 ريال
بيع: 166.2 ريال


 


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خاص - يمن برس

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