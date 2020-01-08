الجيش يسقط طائرة حوثية مسيرة في محافظة تعز

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*يمن برس - خاص

أعلن الجيش الوطني، الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي، في محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

وقال المركز الإعلامي للواء 17 مشاة في بيان، إن مقاتليه بجبهة الضباب (غربي المدينة) أسقطوا طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها فوق مواقع الجيش".

وأوضح أنه تم التعامل مع الطائرة بمضاد الطيران 23 وتفجيرها في الهواء وسقطت أجزاء صغيرة منها في محيط تبة الخلوة".

وتأتي تلك الحادثة بعد ساعات من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في منطقة مران بمحافظة صعدة بنيران قوات الجيش الوطني.