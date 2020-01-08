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مفاجأة مدوية وراء ذبح أسرة مصرية مكونة من 7 أفراد
الاربعاء, 08 يناير, 2020 12:38:00 صباحاً

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مفاجأة مدوية وراء ذبح أسرة مصرية مكونة من 7 أفراد

*يمن برس - متابعات
تمكنت الجهات المختصة في مصر من فك لغز جريمة بشعة راحها ضحيتها 7 أفراد من أسرة واحدة بينهم أربعة أطفال.

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت قبل يومين أنباء "الجريمة البشعة" التي وقعت يوم الأحد في إحدى قرى محافظة البحيرة شمالي مصر.

فقد تلقت قوات الأمن في محافظة البحيرة، بدلتا النيل، بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

وأشارت صحيفة "الشروق" القاهرية إلى أن أهالي عزبة علي التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة، أبلغوا الشرطة عقب محاولات الجناة إحراق المنزل بمحتوياته لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يفروا من مسرح الجريمة.

وبالفحص تبين العثور على جثة (حسني أحمد علي - 39 سنة)، وزوجته (رنا محمد شحاته - 34 سنة)، وابنائه (عبد الرحمن، وعماد، ومسعود، ومحمد)، ووالدة المجني عليه (زينب عبد العال - 67 سنة).

وذكرت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن التحقيقات استمرت مع المتهم، قرابة 8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة (عامل دهان) وزوجته وأبنائه الـ4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره، أثناء سرقة 4 رؤوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.

وذكر التقرير الطبي أن الأب (حسني)، بجثته طعون وحروق، وأطفاله (عماد)، طعون وحروق، و(محمد)، حروق، و(مسعود)، حروق، و(عبد الرحمن)، حروق، وزوجته (رنا) حروق، ووالدته (زينب) حروق.



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خاص - يمن برس

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