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صواريخ إيرانية تستهدف قوات أميركية في العراق

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*يمن برس - متابعات



استهدفت هجمات بالصواريخ الإيرانية، فجر اليوم (الأربعاء)، ثلاث قواعد للقوات الأميركية في العراق، انتقاماً لمقتل قائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد الجمعة الماضي.



واستهدفت صواريخ باليستية قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، أكبر القواعد الأميركية في العراق، فيما سقطت صواريخ على منشأة عسكرية في أربيل بإقليم كردستان، وضربت 4 صواريخ على الأقل معسكر التاجي شمال بغداد.



وقالت وكالة {فارس} إنه {تم تنفيذ الثأر الصعب}، باستهداف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد.



وبعد ساعة ونصف تقريباً على الهجوم الأول، أعلنت وكالة {تسنيم} التابعة لاستخبارات {الحرس الثوري} بدء {الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية على القواعد الأميركية}، وعنونت: {استهدفنا العاصمة الأميركية في العراق}.



وعلى غرار تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلم بلاده بعد قتل سليماني، غرّد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي بعلم إيران بعد الهجمات الصاروخية.



وأكد التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على القاعدة الأميركية من دون أن يكشف طراز الصواريخ المستخدمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك استهدفت هجمات بالصواريخ الإيرانية، فجر اليوم (الأربعاء)، ثلاث قواعد للقوات الأميركية في العراق، انتقاماً لمقتل قائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد الجمعة الماضي.واستهدفت صواريخ باليستية قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، أكبر القواعد الأميركية في العراق، فيما سقطت صواريخ على منشأة عسكرية في أربيل بإقليم كردستان، وضربت 4 صواريخ على الأقل معسكر التاجي شمال بغداد.وقالت وكالة {فارس} إنه {تم تنفيذ الثأر الصعب}، باستهداف القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد.وبعد ساعة ونصف تقريباً على الهجوم الأول، أعلنت وكالة {تسنيم} التابعة لاستخبارات {الحرس الثوري} بدء {الموجة الثانية من الهجمات الصاروخية على القواعد الأميركية}، وعنونت: {استهدفنا العاصمة الأميركية في العراق}.وعلى غرار تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلم بلاده بعد قتل سليماني، غرّد ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي بعلم إيران بعد الهجمات الصاروخية.وأكد التلفزيون الإيراني إطلاق صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على القاعدة الأميركية من دون أن يكشف طراز الصواريخ المستخدمة.







إيران تطلق صواريخ أمريكا



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