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شركات عالمية تتجنب المجال الجوي الإيراني بعد الهجمات الصاروخية

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت شركات نقل جوي عالمية تعديل مسارها الجوي وتجنب العبور فوق الأراضي الإيرانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، صباح اليوم، كرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل أيام.



وبدأت عدد من الشركات العالمية تحويل مسار رحلاتها الجوية، صباح اليوم، لتجنب المرور عبر الأجواء الإيرانية، خصوصا بعد خبر سقوط طائرة أوكرانية على الأراضي الإيرانية بعد ساعات من استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ البالستية.



الخطوط الجوية السنغافورية



ذكرت الخطوط الجوية السنغافورية (SINGF) في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، أن رحلاتها من وإلى أوروبا قد تم تحويلها من المجال الجوي الإيراني، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وسنجري التعديلات المناسبة على طرقنا إذا لزم الأمر".





شركة "إيفا" التايوانية





صرحت شركة النقل الجوي التايوانية "EVA Air" أنّ الرحلات الجوية التي تنفذها شركتها إلى أوروبا، بدأت تجنب الطيران فوق إيران في وقت مبكر من صباح الأربعاء بتوقيت تايوان لضمان السلامة العامة للركاب والطائرات.





الخطوط الجوية الماليزية



وقالت الخطوط الجوية الماليزية "Malaysia Airlines" صباح اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه وبسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط "ستتجنب المجال الجوي لمناطق الصراع في إيران".





الولايات المتحدة تمنع طائراتها من عبور المنطقة



ومن جهة أخرى أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إشعارا يقيّد الطائرات الأمريكية المدنية وغير العسكرية "من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عُمان".



وأعلنت عدد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، كالخطوط الجوية الأمريكية (AAL) وشركة "دلتا" (DAL)أنها لن تطير فوق إيران في الوقت الحالي، وقامت شركة "المتحدة" (UAL) بتعديل رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار في مضيق هرمز، بحسب "سي إن إن".



وتحطمت صابح اليوم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وقتل 176 راكبا بالإضافة لأفراد الطاقم، وأعلنت أوكرانيا أن الحادث ليس ناجما عن عمل إرهابي، بل خطأ فني أصاب الطائرة.



وتشهد المنطقة توترا على خلفية إطلاق إيران عشرات الصواريخ البالستية صباح اليوم على قواعد أمريكية في العراق كرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية بجانب مطار بغداد الدولي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت شركات نقل جوي عالمية تعديل مسارها الجوي وتجنب العبور فوق الأراضي الإيرانية، على خلفية الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، صباح اليوم، كرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل أيام.وبدأت عدد من الشركات العالمية تحويل مسار رحلاتها الجوية، صباح اليوم، لتجنب المرور عبر الأجواء الإيرانية، خصوصا بعد خبر سقوط طائرة أوكرانية على الأراضي الإيرانية بعد ساعات من استهدفت قاعدتين أمريكيتين في العراق بعشرات الصواريخ البالستية.الخطوط الجوية السنغافوريةذكرت الخطوط الجوية السنغافورية (SINGF) في بيان لها، صباح اليوم الأربعاء، أن رحلاتها من وإلى أوروبا قد تم تحويلها من المجال الجوي الإيراني، مضيفة أنها "تراقب الوضع عن كثب وسنجري التعديلات المناسبة على طرقنا إذا لزم الأمر".شركة "إيفا" التايوانيةصرحت شركة النقل الجوي التايوانية "EVA Air" أنّ الرحلات الجوية التي تنفذها شركتها إلى أوروبا، بدأت تجنب الطيران فوق إيران في وقت مبكر من صباح الأربعاء بتوقيت تايوان لضمان السلامة العامة للركاب والطائرات.الخطوط الجوية الماليزيةوقالت الخطوط الجوية الماليزية "Malaysia Airlines" صباح اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنه وبسبب الأحداث الأخيرة التي تشهدها المنطقة في الشرق الأوسط "ستتجنب المجال الجوي لمناطق الصراع في إيران".الولايات المتحدة تمنع طائراتها من عبور المنطقةومن جهة أخرى أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إشعارا يقيّد الطائرات الأمريكية المدنية وغير العسكرية "من العمل في المجال الجوي فوق العراق وإيران ومياه الخليج وخليج عُمان".وأعلنت عدد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى، كالخطوط الجوية الأمريكية (AAL) وشركة "دلتا" (DAL)أنها لن تطير فوق إيران في الوقت الحالي، وقامت شركة "المتحدة" (UAL) بتعديل رحلاتها لتجنب المجال الجوي الإيراني في يونيو/حزيران الماضي بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار في مضيق هرمز، بحسب "سي إن إن".وتحطمت صابح اليوم طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وقتل 176 راكبا بالإضافة لأفراد الطاقم، وأعلنت أوكرانيا أن الحادث ليس ناجما عن عمل إرهابي، بل خطأ فني أصاب الطائرة.وتشهد المنطقة توترا على خلفية إطلاق إيران عشرات الصواريخ البالستية صباح اليوم على قواعد أمريكية في العراق كرد على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة أمريكية بجانب مطار بغداد الدولي.







شركات عالمية هجمات صاروخية إيران



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