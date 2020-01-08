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أمير سعودي يغرد حول قطر ويحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها ويوضح سبب الحذف
الاربعاء, 08 يناير, 2020 07:50:00 مساءً

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أمير سعودي يغرد حول قطر ويحذف التغريدة بعد دقائق من نشرها ويوضح سبب الحذف
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*يمن برس -متابعة خاصة
قام الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بحذف تغريدة عبر فيها عن أمنياته بألا يمس الشر دول المنطقة ومن ضمنها قطر، وذلك في ظل التصعيد الذي تشهده المنطقة بأعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الاربعاء، على قاعدتين عسكريتين تتضمنا قوات أميركية في العراق.

وقال بن مساعد في التغريدة التي نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أدعو الله أن يجنبنا كل شر وسوء.. وبرغم الخلاف مع قطر، أدعو الله أن يجنب قطر وشعبها كل سوء.. التهديد الإيراني يشمل جميع الدول المجاورة لها.. وشرها وضررها قديم ومستمر".

وحذف الأمير السعودي التغريدة بعد دقائق من صفحته ليجيب في أحد الردود على التساؤلات التي أثيرت حولها قائلا: "نعم حذفتها لبذاءات في بعض الردود يعف اللسان عن ذكرها.. ومهما بلغ الخلاف مع قطر لا أتمنى ولا أسعد بضرب إيران لقطر ولا أتمنى لشعبها السوء.. والله يكفي دول الخليج وشعوبه شرور إيران وضررها"، على حد تعبيره.


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خاص - يمن برس

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