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قوات الجيش الوطني تكسر زحفا للمليشيا الحوثية شمالي شرق تعز

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أحد أفراد الجيش الوطني في تعز

*يمن برس -خاص

تمكن الجيش الوطني اليوم الأربعاء من صد هجومٍ عنيف شنته الميليشيا الحوثية في جبهة الأربعين شمال شرق مدينة تعز.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن اشتباكات عنيفة دارت مساء اليوم بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية الشرقية للمدينة، إثر هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش في الجبهة .



وأكد أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية في جبهة الأربعين. لافتاً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أثنين من عناصر مليشيا الحوثي وجرح ثلاثة آخرين فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.



ومطلع الأسبوع الجاري قتل قائد عسكري كبير في ميليشيا الحوثي ويدعى علي عبدالرزاق الشرعي قائد اللواء 17مشاة وعدد من القادة الميدانيين بنيران الجيش الوطني غرب المدينة، وفي ذات المنطقة أسقط الجيش أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تمكن الجيش الوطني اليوم الأربعاء من صد هجومٍ عنيف شنته الميليشيا الحوثية في جبهة الأربعين شمال شرق مدينة تعز.وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن اشتباكات عنيفة دارت مساء اليوم بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية الشرقية للمدينة، إثر هجوم شنته المليشيا على مواقع الجيش في الجبهة .وأكد أن قوات الجيش تمكنت من إفشال محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية في جبهة الأربعين. لافتاً إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أثنين من عناصر مليشيا الحوثي وجرح ثلاثة آخرين فيما لاذت بقية العناصر بالفرار.ومطلع الأسبوع الجاري قتل قائد عسكري كبير في ميليشيا الحوثي ويدعى علي عبدالرزاق الشرعي قائد اللواء 17مشاة وعدد من القادة الميدانيين بنيران الجيش الوطني غرب المدينة، وفي ذات المنطقة أسقط الجيش أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة للميليشيات.







قوات الجيش هجوم عنيف الشرعي



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