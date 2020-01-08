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ترمب يلقي خطابًا عاجلًا ويعلن موقف أمريكا من استهداف إيران لقواعدها العراق
الاربعاء, 08 يناير, 2020 08:38:00 مساءً

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ترمب يلقي خطابًا عاجلًا ويعلن موقف أمريكا من استهداف إيران لقواعدها العراق
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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن القوات الأميركية أو العراقية لم تتكبد أى خسائر بشرية فى القصف الصاروخى الإيراني على قاعدتين عسكريتين فى العراق.  

وقال ترمب في كلمة ألقاها في البيت الأبيض أشارت إلى رغبة في عدم تصعيد الأزمة مع إيران: «لم يصب أميركيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني... لم نتعرض لأي خسائر». 

وأضاف: «تحملت الدول سلوك إيران لوقت أطول من اللازم وهذه الأيام انقضت»، وجدد تأكيده أن قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الذي قتل بضربة أميركية، كان يخطط لهجمات على أهداف أميركية. وتابع «القضاء على سليماني بعث برسالة قوية للإرهابيين المحتملين».

وطالب الرئيس الأميركي إيران بالتخلي عن طموحاتها النووية وإنهاء الدعم للإرهاب، مضيفا أن «سعي إيران لامتلاك أسلحة نووية يهدد العالم المتحضر».

كما أعلن ترمب فرض «عقوبات إضافية» فورية على طهران،  داعيا القوى الكبرى وفي مقدمها الأوروبيون إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.  وطالب حلف شمال الأطلسي بالاضطلاع بدور أكبر في الشرق الأوسط.

وأضاف: «ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه. لا نرغب في استخدامه. القوة الأميركية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع». 

وأحجم ترمب عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران.


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خاص - يمن برس

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