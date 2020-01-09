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هل تقوم بطقطقة الرقبة عند الألم؟.. انتبه فهذا قد يسبب عواقب وخيمة

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*يمن برس - متابعة خاصة



عند الشعور بألم أو انزعاج في منطقة الرقبة يقوم الكثير من الأشخاص بطقطقتها بحركة بسيطة. إلا أن ما حدث للأميركي جوش هادر نبه إلى ضرورة التوقف عن ذلك.



وفي التفاصيل التي ذكرها تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الشاب الذي يبلغ الـ 28 عاماً كان يشعر بالألم في رقبته وأنه قام بطقطقتها ما أدى إلى نتائج وخيمة.



وعن ذلك قال: "استخدمت يدي وقمت بالضغط على رقبتي لأحدث تأثيراً أكبر إلا أنني سمعت صوتاً غريباً". ولفت إلى أنه بدأ بالشعور بتخدر في الجانب الأيسر من جسمه وأنه طلب النجدة فوراً، وبعد مرور ساعة واحدة لم يعد بإمكانه المشي.



وتبين من خلال التشخيص الطبي أنه عاني من جلطة دماغية، وأظهرت الفحوصات أن السبب هو تمزق في الأوردة الواقعة في منطقة الرقبة أدى إلى تكون تجلطات دموية.



ونقلت الصحيفة عن اختصاصي الأعصاب الدكتور كازوما ناكاغاوا قوله: "تمتد شرايين الرقبة إلى الدماغ لتشكل وريداً ينقل الدم إلى الدماغ".



وذكرت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها وأنه في العام 6 توفيت عارضة الأزياء كايتي ماي بعد تعرضها لجلطة دماغية للسبب نفسه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عند الشعور بألم أو انزعاج في منطقة الرقبة يقوم الكثير من الأشخاص بطقطقتها بحركة بسيطة. إلا أن ما حدث للأميركي جوش هادر نبه إلى ضرورة التوقف عن ذلك.وفي التفاصيل التي ذكرها تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الشاب الذي يبلغ الـ 28 عاماً كان يشعر بالألم في رقبته وأنه قام بطقطقتها ما أدى إلى نتائج وخيمة.وعن ذلك قال: "استخدمت يدي وقمت بالضغط على رقبتي لأحدث تأثيراً أكبر إلا أنني سمعت صوتاً غريباً". ولفت إلى أنه بدأ بالشعور بتخدر في الجانب الأيسر من جسمه وأنه طلب النجدة فوراً، وبعد مرور ساعة واحدة لم يعد بإمكانه المشي.وتبين من خلال التشخيص الطبي أنه عاني من جلطة دماغية، وأظهرت الفحوصات أن السبب هو تمزق في الأوردة الواقعة في منطقة الرقبة أدى إلى تكون تجلطات دموية.ونقلت الصحيفة عن اختصاصي الأعصاب الدكتور كازوما ناكاغاوا قوله: "تمتد شرايين الرقبة إلى الدماغ لتشكل وريداً ينقل الدم إلى الدماغ".وذكرت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها وأنه في العام 6 توفيت عارضة الأزياء كايتي ماي بعد تعرضها لجلطة دماغية للسبب نفسه.







طقطقة الرقبة عواقب وخيمة صحة



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