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وفاة قابوس بن سعيد سلطان عُمان
السبت, 11 يناير, 2020 06:28:00 صباحاً

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وفاة قابوس بن سعيد سلطان عُمان
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*يمن برس - متابعة خاصة

نعى البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، السلطان قابوس بن سعيد.

وفي بيان أصدره البلاط السلطاني في عُمان فجر السبت، أعلن فيه وفاة السلطان قابوس بن سعيد، بثه عنه التلفزيون الرسمي للبلاد، ونشرته وكالة الأنباء العمانية على حسابها في تويتر.

كما أعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وأشار ديوان البلاط السلطاني إلى أن "السلطان قابوس قاد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو/تموز عام 1970، وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما"، بحسب البيان.


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خاص - يمن برس

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