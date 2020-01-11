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الرئيس الإيراني يدلي بأول تعليق بشأن اعتراف بلاده بإسقاط الطائرة الأوكرانية
السبت, 11 يناير, 2020 08:20:00 صباحاً

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الرئيس الإيراني يدلي بأول تعليق بشأن اعتراف بلاده بإسقاط الطائرة الأوكرانية
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*يمن برس - متابعات
أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت عن "أسفه الشديد" لتسبب بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال روحاني في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خلص تحقيق للقوات المسلحة إلى أنه، لسوء الحظ، أدت الصواريخ التي أطلقت بسبب خطأ بشري إلى كارثة مروعة للطائرة الأوكرانية ومقتل 176 شخصا بريئا. وسيستمر التحقيق في إثبات أسباب هذه المأساة الكبيرة والخطأ الذي لا يغتفر".

وأضاف: "إن جمهورية إيران الإسلامية تأسف بشدة لهذا الخطأ الكارثي"، مقدما تعازيه لعائلات الضحايا.

وأعلنت إيران اليوم السبت أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران "عن غير قصد"، يوم الأربعاء الماضي، وذلك نتيجة "خطأ بشري".

وقال التلفزيون الرسمي نقلا عن بيان عسكري، إن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.

وتحطمت الطائرة الأوكرانية "Boeing 737-800" فجر الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف، عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.


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خاص - يمن برس

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