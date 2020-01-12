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إشهار أول جمعية لإبراز التراث الفني والتقاليد العريقة في سقطرى
الأحد, 12 يناير, 2020 04:06:00 مساءً

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إشهار أول جمعية لإبراز التراث الفني والتقاليد العريقة في سقطرى
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*يمن برس -سقطرى
أُقيم في أرخبيل سقطرى،أمس السبت، حفل إشهار جمعية رواد سقطرى الفنية كجمعية معنية بالفن السقطري والحفاظ عليه.

 وفي الحفل الذي حضره عدد من الشخصيات الاجتماعية، أشاد مدير عام الثقافة في محافظة سقطرى، عمر قبلان، بإشهار الجمعية المعنية بإظهار الفن السقطري والحفاظ على التقاليد والألوان الفنية السقطرية الأصيلة. 

وفي كلمته، دعا قبلان جمعيات الفن في أرخبيل سقطرى أن تحدو حدو محافظة المهرة التي اهتمت بالفن المهري في مختلف جوانبه وابراز عادات وتقاليد محافظة المهرة.

 وأشاد قبلان بعمل الفنان مشعجل ومساهماته في الحفاظ على اللغة المهرية وترسيخها في أذهان الجيل الصاعد. 

هذا وتم خلال حفل الإشهار التوافق على الهيئة الادارية لجمعية رواد سقطرى حسب التالي:
محمد سعد حمودي   رئيسا
ممدوح عبده أحمد العقرب أمينا عاما
أنيس عيسى أحمد    المدير المالي


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خاص - يمن برس

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